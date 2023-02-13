«Более двух тысяч»: юрист назвал услуги ЖКХ, за которые переплачивают москвичи

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Москвичи ежемесячно платят 139 рублей за радиоточку в квартире, даже если не слушают радио. Для чего она нужна, как отказаться от услуги и за что еще переплачивают жильцы многоквартирных домов, выясняла «Вечерняя Москва».

Радиоточка — устройство, которое еще сохранилось в некоторых старых жилых фондах. Она позволяет подключиться к трем государственным радиостанциям, а в случае экстренной ситуации с ее помощью могут передать сигнал экстренные службы. В понимании многих граждан сегодня это самые бесполезные устройства. Большинство россиян хоть и оставили розетки под радиоточку, обрезали провода и выкинули подходящие приемники, однако при этом продолжают платить за эту услугу.

По словам председателя Союза жилищных организаций Москвы и юриста Константина Крохина, как и телеантенна, радиоточка — это сервисное подключение. Человек может пользоваться услугами или нет, но если есть возможность подключения этой опции и соответствующей абонентской платы, ее могут установить. И это будет считаться вполне законным действием.

— При наличии факта подключения к радиоточке начисление платы законно, — отметил спикер. — Другое дело, что в советских квартирах сегодня данная проводная радиосвязь ликвидирована. Например, человеку, приобретшему квартиру после того, как устройства были ликвидированы, де-факто эта услуга уже не оказывалась.

В домах, где сохранилось гнездо для подключения радиоточки, можно эту опцию возобновить, рассказал юрист. Однако, если вы не пользуетесь этой услугой и желаете избавиться от лишних трат, для этого достаточно обратиться в Российскую телевизионную и радиовещательную сеть, написав заявление о том, что вы не хотите получать эти услуги, и со следующего месяца абонентская плата перестанет начисляться.

— Можно отказаться и от телеантенны, за которую москвичи платят в среднем около 245 рублей в месяц, — подчеркнул Крохин.

Политика аналогичная: следует написать заявление в компанию, которая предоставляет эту услугу, например, управляющую организацию или Ростелеком, после чего услуга перестанет оказываться, объяснил эксперт.

В среднем за год жители столицы платят более 2000 рублей за использование антенны, даже если не смотрят телевизор, добавил юрист.