ЦБ повысил нормы обязательных резервов для банков в России

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ЦБ повысил нормы обязательных резервов для кредитных организаций. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций в соответствии с ранее анонсированным планом повышает с 1 марта 2023 года нормативы обязательных резервов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для всех банков по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте нормативы вырастут до 7 процентов. Для небанковских кредитных организаций и банков с универсальной лицензией вырастут нормативы по всем видам обязательств в рублях до 4 процентов. Наконец, для банков с базовой лицензией они не изменятся.

До этого сообщалось, что Банк России не исключает возможности снижения ключевой ставки в 2023 году. В обновленном прогнозе диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта — до 7–9 процентов годовых на 2023 год и 6,5–7,5 процента годовых на 2024-й.