В Болгарии потребовали отказаться платить России неустойки по газовому контракту

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Болгарской компании «Булгаргаз» следует отказаться от выплат России неустоек по контракту на поставку газа, так как Газпром не выполнил своей части договоренностей. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил экономист Евгений Кынев.

— Болгария не может оценить, покупала ли она газ по завышенным ценам или нет: нужно знать, какой в тот период была цена в рублях и во что обошлись бы операции с российской валютой, так как посредника стало два — от биржи и банка, — сказал он порталу «24 часа».

По мнению эксперта, Газпром якобы отказался выполнять свою часть договоренностей. В связи с этим болгарское правительство имеет право само потребовать выплаты неустойки от России, резюмировал Кынев.

Газпром приостановил поставки сжиженного природного газа в Болгарию с 27 апреля. Причиной такого решения стал отказ Софии оплачивать сырье рублями.

Германия также может перестать покупать российский газ. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», чем может обернуться такое решение для России и кому мы можем продавать сырье в перспективе.