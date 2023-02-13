В Болгарии потребовали отказаться платить России неустойки по газовому контракту
Болгарской компании «Булгаргаз» следует отказаться от выплат России неустоек по контракту на поставку газа, так как Газпром не выполнил своей части договоренностей. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил экономист Евгений Кынев.
— Болгария не может оценить, покупала ли она газ по завышенным ценам или нет: нужно знать, какой в тот период была цена в рублях и во что обошлись бы операции с российской валютой, так как посредника стало два — от биржи и банка, — сказал он порталу «24 часа».
По мнению эксперта, Газпром якобы отказался выполнять свою часть договоренностей. В связи с этим болгарское правительство имеет право само потребовать выплаты неустойки от России, резюмировал Кынев.
Газпром приостановил поставки сжиженного природного газа в Болгарию с 27 апреля. Причиной такого решения стал отказ Софии оплачивать сырье рублями.
Германия также может перестать покупать российский газ. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», чем может обернуться такое решение для России и кому мы можем продавать сырье в перспективе.