В Болгарии заявили, что Газпром объявил о прекращении поставок газа

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Газпром объявил болгарской компании «Булгаргаз», что прекратит поставки сжиженного природного газа с 27 апреля. Об этом сообщили в Минэнерго Болгарии во вторник, 26 апреля.

— Сегодня, 26 апреля, в «Булгаргаз» поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля 2022 года, — передает сообщение министерства ТАСС.

До этого сообщалось, что Польша прекратила получать российский газ, так как истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Уточняется, что эту информацию изданию неофициально подтвердили источники в польском концерне и правительстве страны.

В этот же день уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша отказалась оплачивать энергоресурсы из России рублями. По его словам, власти страны готовы к рискам, которые могут возникнуть после отказа платить за энергоресурс в российской валюте.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.