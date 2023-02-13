Фото: Пресс-служба Совфеда

США рассчитывают, что Польша при необходимости сможет сменить Украину на «антироссийском ринге». Об этом в понедельник, 13 февраля, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

— В США будут использовать Польшу в качестве «разменной монеты». История непредсказуемо циклична, и в Америке не упустят шанс выпустить на антироссийский ринг Польшу как новую жертву. Окровавленной, истерзанной американскими военными экспериментами Украине нужен дублер, — сказала она.

По мнению сенатора, у Польши есть претензии на украинскую территорию, а потому она идеально подходит на эту роль. Кроме того, США стараются не «засвечивать» НАТО, предпочитая использовать такие военно-политические инструменты.

Россия в свою очередь будет вынуждена принять в ответ на это соответствующие решения, передает слова Ковитиди РИА Новости.

До этого в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден посетит Польшу в период с 20 по 22 февраля. Американский лидер встретится с польским коллегой Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке украинской стороны и «усилению сдерживания в рамках НАТО».

Аналитик Fox News Ребека Коффлер назвала три главные ошибки Белого дома в стратегии по Украине. По словам специалиста, одной из ошибок властей США стала неспособность мыслить на несколько шагов вперед.