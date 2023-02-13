Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым улыбнется удача

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Астрологи уверены, что уже 13 февраля некоторым знакам зодиака даровано благословение высших сил.

Овнам необходимо отбросить все сомнения, переживания и страхи, чтобы двигаться вперед. Соглашайтесь на риск и следуйте по выбранному пути: там вас будет ждать только лучшее.

Для Близнецов настало лучшее время для осуществления их желаний. Именно теперь, возможно, ваши дела пойдут в гору, поэтому будьте признательны и благодарны.

Львы в этот день руководствуются чувствами и эмоциями. Вам не стоит ждать ответной симпатии и поддаваться разочарованию. Оценив свои возможности, вы поймете, что находитесь на первом месте.

Стрельцы в последнее время потратили много энергии, поэтому им необходимо расслабиться и отдохнуть. Проведите день с пользой для себя, достаньте книгу, сходите на йогу, передает Пятый канал.

Астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль. Этот месяц будет одним из самых благоприятных в финансовой сфере.

Отсутствие ретроградных планет даст возможность представителям многих знаков зодиака реализовать свои планы, продуктивно провести деловые встречи и заключить удачные контракты.