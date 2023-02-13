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В МОК заявили об отсутствии причин недопуска россиян к турнирам

Лала Манушакян
Спорт
В МОК заявили об отсутствии причин недопуска россиян к турнирам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю считает, что россиян нельзя лишать права участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже и других турнирах из-за политической ситуации в мире.

— Нет никакой причины лишать российских и белорусских атлетов права участвовать в международных спортивных мероприятиях, в особенности когда речь идет об Олимпийских играх, — отметил Дрю.

Он также подчеркнул, что спортивные карьеры россиян и белорусов не должны страдать из-за политических решений государств. Вопрос участия спортсменов в соревнованиях не должен становиться следствием того, что происходит в мире, цитирует Дрю Franceinfo.

До этого глава МОК Томас Бах выразил мнение, что ни одно правительство не может решать вопросы, касающиеся участия тех или иных спортсменов в международных соревнованиях.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду является абсурдным.

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