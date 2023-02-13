Молдавская оппозиция обвинила Санду в узурпации власти

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Вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду в попытке узурпации власти.

— Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии, — сказала она.

По мнению политика, Санду заявила о попытках оппозиции изменить конституционный строй в стране, когда партия «Шор» объявила о возобновлении протестов против роста цен и тарифов на энергоносители.

Таубер обвиняет президента в нарушении конституции и принципов демократии. Она также призвала к проведению в стране митингов 19 февраля, передает РИА Новости.

Санду призвала предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. По ее мнению, план по дестабилизации страны включает в себя привлечение диверсантов с военной подготовкой, которые должны были атаковать некоторые государственные здания.

О якобы существующем плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии заявил президент Украины Владимир Зеленский. Лидер обвинил Кремль в намерении «разрушить демократический порядок» в Молдавии.