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«Что хочу, то и делаю»: доктор Мясников резко ответил на критику своего поведения на ТВ

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Что хочу, то и делаю»: доктор Мясников резко ответил на критику своего поведения на ТВ
Фото: Youtube / Доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» отреагировал на недавнюю критику его передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

— Делаю что хочу: хотите — смотрите, не хотите — не смотрите. Я считаю так: если тебе нужна ценная медицинская информация, то купи себе справочник врача. Открыл — и там все написано. «По телевизору» нельзя лечить людей и давать им рецепты, и не стоит, сидя у экрана, ждать информации, — сказал он.

Собеседник «ВМ» признался, что ему тяжело оценить себя со стороны. Однако Мясников убежден, что благодаря его участию в шоу у программы есть рейтинги, более того, они заметно выше, чем у ряда конкурентов.

Мясников также рассказал «ВМ», что его программа — это свободная территория, где он волен делать то, что хочет.

В последнее время теледоктор все чаще становится объектом критики. Так, на популярном форуме «Отзывы» россияне обратились к руководству канала и потребовали убрать Мясникова из эфира.

По мнению зрителей, Мясников все меньше говорит о медицине. Он много времени уделяет отвлеченным темам, будь то путешествия или какие-то личные истории из жизни.

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