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Эксперты рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, куда жаловаться на плохую уборку снега
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Эксперты рассказали, куда обращаться, если во дворе плохо убирают снег.

Если речь идет о придомовых территориях многоквартирных домов, то уборкой снега, льда и сосулек должны заниматься управляющая компания или ТСЖ. Законодательством установлены правила и меры ответственности за их неисполнение.

Если УК или ТСЖ не исполняют своих прямых обязанностей по уборке территорий, можно обратиться с коллективной жалобой в контрольные органы. Также можно написать в ОДС или Мосжилинспекцию — они обязаны принять оперативные меры.

Эксперты советуют зафиксировать все факты обслуживания ненадлежащего качества и потребовать перерасчет всем домом, передает Общественная служба новостей.

Предприятиям Москвы, занимающимся очисткой кровли и крыш зданий от снега, может грозить административный штраф в размере 200 тысяч рублей за невыполнение своих обязанностей.

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