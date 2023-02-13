Рубль обновил минимумы с апреля 2022 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Рубль снижается к доллару, евро и юаню, обновляя по инерции минимумы с апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в понедельник, 13 февраля.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 16:22 по московскому времени вырос на 24 копейки до 73,63 рубля, евро — также на 24 копейки до 78,69 рубля. Доллар прибавлял к рублю 0,3 процента, евро — тоже 0,3 процента.

Курс юаня расчетами при этом прибавлял 3 копейки до 10,78 рубля. Кроме того, иностранные валюты 13 февраля обновили максимумы против рубля с апреля прошлого года: 73,82 рубля за доллар, 10,81 рубля за юань, отмечается на сайте биржи.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года. Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «ВМ», что эти резервы являются важной составляющей российской экономики, однако их лучше использовать во время напряженных ситуаций.