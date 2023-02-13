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Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии для школьников пройдет до 27 февраля

Евгений Белоусов
Общество
Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии для школьников пройдет до 27 февраля
Фото: edu.gov.ru

С 31 января по 27 февраля в стране проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Учи.ру» по окружающему миру и экологии для учащихся 1–9-х классов. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Организаторами олимпиады стало АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой «Учи.ру». Задания олимпиады должны ознакомить детей с правилами ответственного и безопасного поведения на природе.

Мероприятие проводится уже третий раз. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что олимпиада сможет привить ребятам полезные экологические привычки.

До этого в Москве началась VIII Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования для учеников десятых предпрофессиональных классов. Им предстоит продемонстрировать умение нестандартно мыслить, а также эрудированность в разных предметных областях: химии, физики, биологии, географии, информатике, математике и английском языке.

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