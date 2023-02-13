Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии

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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно представленной информации, эпицентр катаклизма находился в 14 километрах к северо-западу от города Тыргу-Жиу. Его население составляет около 97,1 тысячи человек.

Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 8 километров, сообщается на сайте центра. Несмотря на это, информации о произошедших разрушениях и жертвах не поступало.

Накануне в западной части Грузии произошло два землетрясения с разницей в 14 минут. Магнитуда первого составила 4,4, второе землетрясение было магнитудой 3,3.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. Однако, по словам специалиста, привлекать внимание эти природные явления начинают только тогда, когда где-то случается слишком сильный толчок.