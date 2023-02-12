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Два землетрясения произошли в Грузии с разницей в 14 минут

Евгений Белоусов
В мире
Два землетрясения произошли в Грузии с разницей в 14 минут
Фото: shutterstock

Два землетрясения произошли с разницей в 14 минут в западной части Грузии. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает национальный центр сейсмического мониторинга.

Толчки произошли в 12:07 по тбилисскому времени (11:07 по московскому), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение — магнитудой 3,3 — произошло в 12:21 по тбилисскому времени (11:21 по московскому) в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро, передает центр.

Землетрясение в Турции стало вторым по разрушительности в современной истории страны. Первой до сих пор остается катастрофа 1939 года, которая унесла жизни 32 тысяч человек.

Для устранения последствий катаклизма на помощь были отправлены сотрудники МЧС РФ. За время своей работы спасатели извлекли из-под завалов более 40 человек.

11 февраля в Сети появились кадры, на которых видны огромные разломы, появившиеся в земле после землетрясения в Турции. Одна из расщелин разделила на две части оливковое поле, ее глубина составила примерно 30 метров, ширина — около 200.

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