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Прием работ на конкурс видео для школьников «Знаешь? Научи!» идет до 6 марта

Евгений Белоусов
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Прием работ на конкурс видео для школьников «Знаешь? Научи!» идет до 6 марта
Фото: Pixabay

Прием работ для участия в конкурсе научно-популярного видео для школьников «Знаешь? Научи!» продолжается до 6 марта. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Участников конкурса ждет множество увлекательных активностей, подарки от партнеров и возможность побороться за уникальные призы для себя, своих учителей и школ. Конкурс проходит в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке нацпроекта «Наука и университеты».

Для участия в конкурсе нужно загрузить ролик длительностью до трех минут с объяснением какой-либо научной теории, концепции или правила на одну из нескольких тем, указанных на сайте конкурса.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте приема заявок на участие в конкурсе для изобретателей и инноваторов «Новатор Москвы». Всего в конкурсе будет три номинации: «Проект будущего» — для авторов с инновационными предложениями, «Меняющие реальность» — для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок, а также «Лидеры инноваций» — для проектов, уже нашедших потребителя.

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