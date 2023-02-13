НАТО поддержало «франко-германский» план ЕС по Косову

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НАТО поддерживает «франко-германский» план Евросоюза (ЕС) по урегулированию в Косове и Метохии. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил заместитель помощника генерального секретаря альянса Хавьер Коломина.

— Я передал вашему президенту и главе дипломатии Дачичу, что НАТО поддержит этот план, и ожидаем от Сербии, что она поддержит усилия ЕС, — сказал он.

По словам Коломины, ту же информацию он огласит властям в Приштине, передает РИА Новости.

4 января президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. По его словам, в настоящее время Косово не признают 106 государств.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему США и Евросоюз поддерживают Косово. По его мнению, Косово фактически отделилось от Сербии, причем отделение произошло довольно жестким образом.

Для Америки и Евросоюза выгодно заставить Сербию полностью отказаться от претензий на Косово, чтобы взять ее под свой контроль и искоренить в стране пророссийские настроения.