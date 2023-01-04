Вучич назвал девять отозвавших признание независимости Косова стран

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.

— У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую, — заявил он.

По словам Вучича, на данный момент Косово не признают 106 государств. За независимость самопровозглашенной республики выказались 84, еще три страны не определились со своей позиции по статусу Косова, передает РИА Новости.

Власти непризнанного Косова 26 декабря привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ на это министр обороны Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич заявили, что сербская армия и силы МВД страны по приказу сербского лидера также приведены в боевую готовность. Затем этот режим был снят.

До этого сообщалось, что сербские жители самопровозглашенного Косово и Метохии убрали баррикады у КПП «Мердаре». Как уточняется, ожидается снятие и остальных баррикад.