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Возгорание мусоросборника в жилом доме ликвидировали в районе Хамовники

Александр Афонин
Происшествия
Возгорание мусоросборника в жилом доме ликвидировали в районе Хамовники
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
13, 3-я Фрунзенская улица, Москва Карта всех событий

В районе Хамовники спасатели ликвидировали пожар, который произошел в мусоросборочной камере жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в понедельник, 13 февраля.

Пожар, как уточняется, произошел в доме № 13 по улице 3-я Фрунзенская. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Для тушения огня были отправлены силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. По прибытии они подали один водяной ствол к очагу возгорания, а также еще один для проливки конструкции.

Пожар был ликвидирован в 19:06. Пострадавших в результате происшествия нет, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Накануне сообщалось, что в центре столицы загорелся жилой дом. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли шесть человек.

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