Шесть человек спасли при пожаре дома в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Лесная улица, 61с1 Карта всех событий

Жилом дом загорелся в центре столицы. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома на Лесной улице, 61, строение 1. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли шесть человек.

— Площадь пожара составила 15 квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».

Спасатели ликвидировали пожар в строящейся башне международного делового центра «Москва Сити».

Пожар в строящейся башне произошел вечером 12 февраля. На четвертом этаже здания загорелись строительные материалы.

Позже МЧС России продемонстрировало кадры ликвидации пожара. Для ликвидации возгорания на место прибыло 15 единиц техники и 50 спасателей. По информации ведомства, площадь огня достигла 100 квадратных метров.