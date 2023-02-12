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Пожар в строящейся башне «Москвы Сити» ликвидировали

Александр Афонин
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Пожар в строящейся башне «Москвы Сити» ликвидировали
Фото: Прокуратура Москвы
11, 1-й Красногвардейский проезд, Москва Карта всех событий

Спасатели ликвидировали пожар в строящейся башне международного делового центра «Москва Сити». Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар в строящейся башне произошел вечером 12 февраля. На четвертом этаже здания загорелись строительные материалы.

Позже МЧС России продемонстрировало кадры ликвидации пожара. Для ликвидации возгорания на место прибыло 15 единиц техники и 50 спасателей. По информации ведомства, площадь огня достигла 100 квадратных метров.

Установление обстоятельств и причин пожара взято под контроль прокуратурой Москвы. В процессе проверки правоохранители дадут оценку исполнению требований ответственными лицами.

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