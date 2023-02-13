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Марафон «Птичий слет» пройдет в парках и экоцентрах Москвы с 14 по 26 февраля

Александр Афонин
Город
Марафон «Птичий слет» пройдет в парках и экоцентрах Москвы с 14 по 26 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В период с 14 по 26 февраля на столичных природных территориях и в экоцентрах ГПБУ «Мосприрода» пройдет марафон «Птичий слет». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 13 февраля.

— «Птичий слет» пройдет на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ «Мосприрода» с 14 по 26 февраля. Экомарафон посвящен Дню орнитолога, который отмечается 19 февраля. Вас ждут увлекательные экоквизы, викторины, квесты и другие мероприятия, посвященные пернатым, — говорится в сообщении.

В рамках марафона горожане смогут посетить различные занятия, экскурсии, мастер-классы и викторины. Например, 14 февраля в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» состоится лекция «Семейные узы в мире животных», говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Помимо этого, с 31 января по 27 февраля проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Учи.ру» по окружающему миру и экологии. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что состязание сможет привить школьникам полезные экологические привычки.

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