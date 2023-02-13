Белый дом исключил внеземное происхождение сбитых над США летательных аппаратов

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Администрация США не фиксирует признаков какой-либо инопланетной активности в ситуации с тремя сбитыми за последнее время неопознанными летающими объектами в Северной Америке. Об этом на брифинге для журналистов в понедельник, 13 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, у общественности и самих представителей Белого дома были вопросы и опасения по этому поводу. Она подчеркнула, что для американской администрации было важно отдельно проговорить это на брифинге, поскольку в Вашингтон поступало много запросов на этот счет.

По словам принимавшего участие в брифинге координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, американская администрация не сумела «окончательно установить», что конкретно представляют собой сбитые объекты. Он уточнил, что власти продолжают заниматься вопросами, связанными с летательными аппаратами.

Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне не считают, что неопознанные объекты в небе над Северной Америкой могли представлять «какую-либо прямую угрозу» для находившихся на земле людей, пишет ТАСС.

Накануне глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые в небе над Соединенными Штатами летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. Он подчеркнул, что окончательное заключение на этот счет должны дать разведслужбы.