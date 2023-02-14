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Херш назвал диверсию на «Северных потоках» невообразимой глупостью Джо Байдена

Егор Провоторов
В мире
Херш назвал диверсию на «Северных потоках» невообразимой глупостью Джо Байдена
Фото: whitehouse

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» стали «невообразимой глупостью» со стороны США, поскольку подталкивают Европу к более тесным экономическим связям с Китаем. Таким мнением поделился американский публицист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование, по которому взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению президента США Джо Байдена.

По словам Херга, теперь Европа будет сильнее зависеть от возобновляемых источников энергии, а в этом направлении именно Китай достиг «большого прогресса».

— Туда уже ездил канцлер Германии Олаф Шольц, туда собирается президент Франции Эмманюэль Макрон. Это можно назвать выстрелом в ногу. <...> Это невообразимо глупо, это невероятно, это преступно. Это поразительный уровень глупости Белого дома и президента, — подчеркнул публицист в эфире подкаста Radio War Nerd.

Он предположил, что Белый дом, принимая такое решение, руководствовался не экономикой, а политикой, пытаясь предотвратить возможный отказ Германии поддерживать Украину ради получения российского газа.

8 февраля Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а затем ее активировали норвежцы.

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