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Dagbladet: МОК рекомендовал не подписывать документ о недопуске россиян на ОИ-2024

Егор Провоторов
В мире
Dagbladet: МОК рекомендовал не подписывать документ о недопуске россиян на ОИ-2024
Фото: vk/olympic_russia

Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно рекомендует представителям государств, проводивших саммит для координации позиции по допуску спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в Олимпиаде в Париже, не подписывать деклараций, которые не отражают мнение олимпийского движения. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает норвежское издание Dagbladet.

Накануне Минобрнауки и спорта Литвы сообщило, что более 30 стран поддержали Вильнюс в намерении не допустить россиян и белорусов на ОИ-2024 в Париже. 10 февраля прошел международный саммит с участием министров спорта 36 государств.

— Мы настоятельно рекомендуем вам (национальным олимпийским комитетам - прим. ВМ) связаться со своим министром спорта, чтобы убедиться, что он не будет подписывать декларацию, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения, — говорится в письме МОК.

При этом в Олимпийском комитете Норвегии, участвовавшей в саммите, сообщили Dagbladet, что не получали вышеуказанного письма от комитета.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю считает, что россиян нельзя лишать права участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже и других турнирах из-за политической ситуации в мире.

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