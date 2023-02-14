Жителям Москвы рассказали о погоде на День всех влюбленных

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Облачная погода, по областями местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до 4 градусов ниже нуля ожидают столичный регион в предстоящий вторник, 14 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В российской столице днем температура воздуха будет находиться в диапазоне от -1 до +1 градуса, в ночное время суток столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. В Подмосковье днем будет 2-3 градуса ниже нуля, а ночью — до 6 градусов со знаком «минус».

На своем сайте специалисты Гидрометцентра РФ спрогнозировали северный и северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 743-749 миллиметров ртутного столба.

В ходе текущей недели сильных осадков в столичном регионе не ожидается. Серьезных изменений в температурных показателях ждать тоже не стоит, собственно, как и крепких морозов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.