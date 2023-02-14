WP: Вашингтон может объявить о новых поставках оружия Киеву на следующей неделе

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США могут объявить о направлении крупного пакета военной помощи Украине на следующей неделе, тогда же могут быть введены новые антироссийские санкции. Об этом в понедельник, 13 января, пишет газета The Washington Post.

По ее информации, американская администрация также прорабатывает с Конгрессом выделение 10 миллиардов долларов в качестве бюджетной поддержки Украины.

По информации WP, которая опирается на источники в администрации США, Вашингтон при этом старается донести до Киева мысль о том, что в конфликте на Украине в настоящий момент наступает критически важный момент, когда украинская сторона получит возможность изменить траекторию развития ситуации на поле боя.

Если же это сделать не удастся, предупредили в Вашингтоне, Киеву в перспективе будет все труднее получать новые вооружения в тех же объемах, что и ранее, из-за противодействия со стороны республиканцев и неоднозначности настроений среди партнеров США в Европе.

Представители американской администрации заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву в качестве военной помощи ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров, поскольку у самих Соединенных Штатов нет излишка подобных вооружений. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.