Сретение Господне в 2023 году: священник рассказал, что можно и чего нельзя делать 15 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сретение Господне считается одним из двунадесятых праздников и посвящено важному событию в жизни Христа — встрече с Господом. Какое значение несет в себе религиозный праздник и как следует его отмечать, «Вечерняя Москва» узнала у священника Николая Савченко.

Когда отмечают день Сретения Господня

Православный мир отмечает праздник Сретения Господня 15 февраля. Он является началом подготовки к великому посту, который начнется в этом году 27 февраля.

— Православные собираются с силами, чтобы войти в Великий пост, — отметил Савченко.

История праздника

По словам священника Николая Савченко, история праздника берет свое начало в дохристианский период. Почти за 300 лет до н. э. жил праведник Симеон. Он был одним из переводчиков, которым царь Египта Птолемей II поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда Симеон переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи, он обнаружил строки, которые озадачили его. Там было написано следующее: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына». Сначала он подумал, что в предложении есть ошибка. И когда он попытался исправить слово «Дева» на «Жена», то руку его остановил ангел. Небесный посланник дал клятву Симеону, что он не умрет, пока воочию не убедится в правдивости данных пророчеств.

Все, как и обещано было ангелом, исполнилось. На 40-й день после рождения Иисуса Мария принесла сына в храм, чтобы посвятить его Богу. Симеон, которому на тот момент исполнилось 300 лет, наконец увидел чудо своими глазами. Предание гласит, что старец взял мальчика на руки и воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром».

Что можно и чего нельзя делать в этот день

Отец Николай рассказал, что в Сретение нужно особенно чтить детей и стариков.

— Стариков чтят в память о старце Симеоне, а детишек — в честь Иисуса Христа, — уточнил представитель духовенства.

В этот праздничный период нужно прощать тех, кто ненароком обидел, и просить прощения у тех, кого вы случайно оскорбили.

Нельзя в этот период устраивать распри. Нельзя в Сретение нагружать себя грязной и тяжелой физической работой. Не стоит также пить алкоголь и устраивать шумные гулянья. В этот день не одобряет церковь и венчания, поэтому лучше перенести это торжество, заключил священник.