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Движение транспорта по улице Декабристов восстановили после пожара

Лейла Алиева
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Движение транспорта по улице Декабристов восстановили после пожара
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
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Движение транспорта по улице Декабристов от улицы Сельскохозяйственная в направлении улицы Мусорского удалось восстановить после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 14 февраля.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пожар произошел в ночь на вторник, 14 февраля, в автосервисе по адресу улица Декабристов, 45г. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, из здания удалось спасти троих пострадавших, они были переданы сотрудникам скорой помощи, работающим на месте инцидента.

Позже стало известно, что пожар удалось локализовать, а движение по улице Декабристов от улицы Сельскохозяйственной в направлении улицы Мусорского было перекрыто.

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