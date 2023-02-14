Около 30 помещений центров госуслуг приведут в порядок в 2023 году

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В этом году в столице приведут в порядок 30 помещений центров госуслуг «Мои документы». Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин.

— В одном центре госуслуг работы находятся на завершающей стадии, два офиса ждут капитального ремонта, еще для одного будут приспособлены помещения в отдельно стоящем здании, а для другого аналогичные мероприятия уже ведутся в торговом центре, — поделился он.

Замруководителя столичного департамента подчеркнул, что в 26 офисах появится оборудование для маломобильных посетителей. Кроме того, будет организован один флагман госуслуг, который разместят в торгово-развлекательном центре «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что почти 300 подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали за десять лет специалисты Комплекса городского хозяйства. В ходе работ они привели в порядок системы электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, а лестничные сходы и пандусы оборудовали системами обогрева.

9 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что капитальный ремонт корпуса № 20 Боткинской больницы завершен почти на 60 процентов. Специалисты уже завершили работы по усилению конструкций строения, гидроизоляции и утеплению подвального помещения. Также заменили плиты перекрытий и обустроили входные группы.