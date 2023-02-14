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Новые выделенные полосы общей протяженностью более 40 километров появятся в Москве

Лейла Алиева
Город
Новые выделенные полосы общей протяженностью более 40 километров появятся в Москве
Фото: АГН Москва

Новые выделенные полосы совокупной протяженностью более 40 километров появятся в столице до конца года. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Выделенки открываются на наиболее востребованных участках дорог с большим количеством общественного транспорта. Благодаря этому автобусы и электробусы курсируют между остановками в два и более раза быстрее, а горожане тратят меньше времени на поездки. Кроме того, это позволяет снизить аварийность с участием городского транспорта до 30–40 процентов.

На сегодняшний день по выделенным полосам передвигаются более 460 маршрутов, которыми пользуются свыше 2,4 миллиона пассажиров. В этом году планируется запустить еще более 40 километров новых полос на севере и юго-западе города, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 марта в столице запустят две новые выделенные полосы в Библиотечном проезде и на Озерной улице. Благодаря новым выделенкам время в дороге уменьшится с 5 и 12 минут до двух для 12 маршрутов и более чем 58 тысяч горожан.

Еще пять новых выделенных полос, которые сократят время городского транспорта в пути до восьми минут, запустили на Волоколамском шоссе 19 января.

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