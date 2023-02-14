Специалисты ШСП разрешили почти две тысячи конфликтов в московских школах в 2022 году

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Специалисты школьных служб примирения (ШСП) разрешили почти две тысячи конфликтных ситуаций в 2022 году. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Создавая службу примирения, школа встает на путь мирного и конструктивного разрешения спорных ситуаций и формирования культуры бесконфликтного общения, — поделился руководитель городской службы примирения Городского психолого-педагогического центра Москвы столичного департамента образования и науки Антон Коновалов.

В качестве одной из важных задач он отметил повышение качества работы таких служб, в частности проводятся ежемесячные обучающих семинары, на которых эксперты в области восстановительного подхода передают свой опыт кураторам служб примирения, разбирая случаи из реальной школьной жизни. Участниками данной программы стали 3800 человек, при этом в городе работают 483 школьные службы примирения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В случае тупикового конфликта в школе только один процент учащихся обращается к школьным психологам. Такую статистику показывает социологическое исследование «Подростки 360°». Опрос проводили в рамках стратегической программы «Подростки России» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. «Вечерняя Москва» поговорила со специалистами и выяснила, почему дети не обращаются к школьным психологам.