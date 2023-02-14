Названы пять мужских имен, носители которых изменяют в отношениях

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Специалисты перечислили мужские имена, носители которых никогда не бывают верными и могут «пойти налево».

Самые главные изменщики — Иваны. Обладатели этого имени хоть и ценят свою семью, однако от интриг на стороне отказаться не могут. При этом изменяют они либо из мести, либо ради спортивного интереса.

В свою очередь мужчины с именем Василий часто бывают галантны, чем нравятся женщинам разных возрастов. Они могут каждой встречной говорить слова любви и уверять, что это их единственная любовь, а энергии у Василиев хватит абсолютно на всех.

Носители имени Андрей также часто изменяют, особенно если им нанесут удар по самолюбию.

Находиться в компании красивых женщин любит Дмитрий. Эти мужчины умеют поддержать любую беседу и нередко заводят интриги на стороне.

Мужчина с именем Петр часто ищет новые знакомства и внимание со стороны женщин, а его сексуальная энергия безгранична, передает Teleprogramma.pro.

Сохранить отношения после измены получается крайне редко. Для этого потребуется большая внутренняя работа со стороны обоих партнеров. Семейный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, как преодолеть такую ситуацию и можно ли сохранить отношения после предательства.