«Что он там плетет»: Маршал раскритиковал Смольянинова из-за позиции актера по СВО

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Певец Александр Маршал отреагировал на слова актера Артура Смольянинова*, пожелавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины для противостояния российской армии. Артист не понимает, чем так недовольны покинувшие страну знаменитости.

— Ну что их не устраивает? Что эти актеры… Ну этот, из «9 роты»? Что он там плетет, несет? Он играл такие роли, вживался в них. А Назаров — вот он что говорит, — поделился Маршал в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

При этом артист довольно спокойно относится к уехавшим звездам, считая это их личным выбором.

В одном из последних своих интервью Смольянинов сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали критику со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей. Подробнее о произошедшем и реакции общественности — в материале «Вечерней Москвы».

В начале февраля стало известно, что актер Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева, которых уволили из МХТ имени Чехова, скоро уедут в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в другой стране.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.