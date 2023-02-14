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Две станции наземного метро появятся в Железнодорожном в 2023 году

Никита Худяков
Город
Две станции наземного метро появятся в Железнодорожном в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный Карта всех событий

В нынешнем году в Железнодорожном появятся две станции наземного метро в составе Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Железнодорожная и Ольгино — две важные точки транспортного каркаса для 150 тысяч жителей соседних районов Балашихи. С запуском МЦД у них будет тактовое расписание, современные поезда, единая билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК, — говорится в сообщении.

На данный момент на станциях ведется масштабное строительство. Специалисты укладывают плиты перекрытия и делают фундамент конкорса. По окончании работ станциями будет удобно пользоваться всем пассажирам. Специалисты установят надземные крытые переходы с эскалаторами и лифтами, а над платформой сделают навесы на всю длину, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что реконструкция станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 выполнена на 70 процентов.

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