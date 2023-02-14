Две станции наземного метро появятся в Железнодорожном в 2023 году
В нынешнем году в Железнодорожном появятся две станции наземного метро в составе Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Железнодорожная и Ольгино — две важные точки транспортного каркаса для 150 тысяч жителей соседних районов Балашихи. С запуском МЦД у них будет тактовое расписание, современные поезда, единая билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК, — говорится в сообщении.
На данный момент на станциях ведется масштабное строительство. Специалисты укладывают плиты перекрытия и делают фундамент конкорса. По окончании работ станциями будет удобно пользоваться всем пассажирам. Специалисты установят надземные крытые переходы с эскалаторами и лифтами, а над платформой сделают навесы на всю длину, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
До этого сообщалось, что реконструкция станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 выполнена на 70 процентов.