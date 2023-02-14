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Бочкарев: Производственный комплекс для разработчика систем радиационного контроля построили в Зеленограде

Никита Худяков
Город
Бочкарев: Производственный комплекс для разработчика систем радиационного контроля построили в Зеленограде
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, Зеленоград, квартал Северная промзона Карта всех событий

Завершено строительство административно-производственного здания для разработчика приборов и систем радиационной безопасности НПП «Доза». Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Четырехэтажный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров состоит из двух функциональных блоков: производственного и административно-управленческого, соединенных между собой отапливаемым переходом-вестибюлем, — сказал Бочкарев.

По его словам, после переезда разработчик сможет увеличить производственные мощности. Целевыми потребителями приборов могут стать стратегически важные отрасли российской экономики.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что строительство велось на свободном участке в Северной промышленной зоне.

До этого сообщалось, что в Гольянове построят спорткомплекс с двумя бассейнами. Его площадь составит около четырех тысяч квадратных метров. В комплексе будет тренажерный зал, раздевалки, буфет, два бассейна, вспомогательные и административные помещения.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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