Трамваи снова начнут ездить через Госпитальную площадь в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Через Госпитальную площадь вновь начнут ездить трамваи. Благодаря восстановленным маршрутам городским властям удастся объединить девять районов юго-востока, востока и центра столицы. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с 15 февраля пассажиры смогут вновь пользоваться трамваями для поездок между станциями метро «Авиамоторная» и «Семеновская». Общая протяженность линии составляет четыре километра. Временные автобусы № 032 продолжат работу в этом районе до 19 февраля.

Так, трамвай № 32 будет ездить от Курского вокзала через Волочаевскую и Красноказарменную улицы, станции столичной подземки «Авиамоторная», «Лефортово» и «Семеновская» до «Партизанской».

В свою очередь маршрут трамвая № 46 объединяется с маршрутом трамвая № 2 — от Метрогородка через «Семеновскую», Госпитальную площадь и «Авиамоторную» до 3-й Владимирской улицы.

Планируется, что восстановленной трамвайной линией на ежедневной основе будут пользоваться около 16 тысяч пассажиров, а маршрутами, проходящими здесь, — около 33 тысяч, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в связи с проведением строительных работ трамвайная остановка «Погонный проезд» была перенесена в сторону Богородского на 130 метров вперед.