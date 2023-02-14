Названы самые холодные дни в Москве на этой неделе

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С четверга, 16 февраля, в столице ожидается похолодание. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, самыми холодными днями на наступившей неделе станут пятница и суббота.

— В эти дни температура днем составит 4–6 градусов ниже нуля. А в ночные часы столбики термометра достигнут отметки минус 10–15 градусов, — пояснил синоптик.

При этом сохранится сильный ветер скоростью от 3 до 8 метров в секунду с отдельными порывами в среду до 15 метров в секунду.

Также Ильин рассказал «ВМ», что весна в городе уже не за горами. Москвичам предстоит столкнуться с перепадами температур, однако сильных морозов ждать не стоит.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «ВМ» о погоде в День всех влюбленных — 14 февраля. По прогнозу специалиста, утром ожидается плюсовая температура, а вот к вечеру столбики термометров опустятся до минусовых значений.

Синоптик также предупредил, что из-за этого на дорогах будет очень скользко, так как образуется гололедица. Полноценного снегопада в этот день не ожидается, однако осадки все же предвидятся. Ветер будет дуть умеренный — со скоростью 5–10 метров в секунду.