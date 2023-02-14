«Винишко», «по-английски», «наболеть»: специалисты проанализировали тексты песен о любви

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Ко Дню святого Валентина «Яндекс Музыка» узнала, из чего сделаны русскоязычные песни о любви. Аналитики сервиса проанализировали тексты отечественных исполнителей.

Самым романтическим жанром ожидаемо стала поп-музыка. Она на 72 процента состоит из песен, посвященных этому светлому чувству. Больше всех в этом направлении отличились поп-исполнители Artik&Asti, Юрий Шатунов и NЮ.

Следом идет шансон, а реже всего о любви поют рэперы и рокеры — 27 и 28 процентов соответственно. Для каждого жанра исследователи отобрали самые характерные слова: у поп-музыки это «винишко», «наболеть» и «по-английски», у рэп-исполнителей — «дилер» и «поделом», а артисты шансона поют о «девчоночке» и «черемухе».

Из растений и животных в лирических треках часто упоминаются «ромашки», «розы» и «мотыльки», в то время как «крысы», «мыши» и «медведи» кажутся романтичными очень малому количеству артистов. Также редко в текстах встречается упоминание «хлеба», «пива» и «яблок». В романтичности они уступили «шоколаду», «кофе» и «вишне».

Помимо этого, песни также были разделены по настроению — на радостные и грустные. Оказалось, любовная лирика чаще печальная: позитивных треков чуть больше 10 процентов — в пять раз меньше, чем меланхоличных. Самыми оптимистичными жанрами оказались поп и рэп, а самыми пессимистичными — инди и рок.

В ноябре 2022-го стало известно, что Олег Газманов стал лучшим певцом года по версии россиян, набрав 14 процентов голосов в рейтинге ВЦИОМ. По мнению россиян, лучшей певицей в прошлом году стала Полина Гагарина. За нее также проголосовали 14 процентов респондентов.