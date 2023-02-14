В Кремле допустили участие Владимира Путина в съезде РСПП

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может традиционно принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год, традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится. Безусловно, это важно. Момент текущий достаточно беспрецедентный. И, конечно, повестка дня может быть достаточно обширная, — приводит его слова РИА Новости.

Недавно российский предприниматель Алишер Усманов попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Уточняется, что отставка связана с выходом Усманова на пенсию, а также с «отходом от активной деятельности». После окончания своей деятельности предприниматель намерен заняться делами Узбекистана.

В прошлом году Владимир Путин предложил полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса. Лидер напомнил, что с 2016 года правительство вносило множество мер поддержки для предпринимателей.