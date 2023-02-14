«Паспорт болельщика» станет обязательным с 3 марта

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На матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) с 3 марта можно будет попасть только при наличии паспорта болельщика (FAN ID). Он также необходим для посещения финального матча Кубка России.

Оформлять документ на каждого человека нужно заранее — до матча, в том числе на детей до 14 лет. Для подачи заявления потребуется документ, удостоверяющий личность, и учетная запись на портале госуслуг, передает агентство городских новостей «Москва».

Существует несколько способов оформления FAN ID. Например, это можно сделать с помощью онлайн-сервисов. Для этого необходимо зайти на портал госуслуг и выбрать услугу «Карта болельщика», после чего подтвердить персональные и контактные данные, а также загрузить портретное фото.

Затем нужно дождаться уведомления о посещении офиса «Мои документы» для подтверждения личности. В качестве обязательных документов необходимо взять паспорт, для детей — свидетельство о рождении.

Кроме того, карту болельщика можно оформить в любом из центров «Мои документы» очно. На приеме сотрудники сделают фото заявителя для FAN ID. Детям младше 14 лет оформить ее смогут родители или другие законные представители. Для этого необходимо будет принести оригинал свидетельства о рождении и прийти вместе с ребенком.

До этого министр спорта России Олег Матыцин заявил, что все трудности по введению системы паспорта болельщика в играх РПЛ будут преодолены — это не отразится на посещаемости матчей.

7 февраля стало известно, что Минцифры запустило приложение для дистанционного оформления FAN ID. В нем можно будет оформить «Карту болельщика» на себя и на детей, предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет.