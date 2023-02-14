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Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации

Араз Салехов

Сюжет: 

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Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Нахождение иностранных наемников в рядах украинской армии не изменит ход военной спецоперации. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Способно ли это (привлечение Киевом иностранных наемников — прим. «ВМ») изменить ход событий? Нет, не способно, — рассказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что факт нахождения иностранцев на передовой не секрет — они были замечены на территории Украины давно. При этом наличие наемников из зарубежных стран в составе ВСУ лишь затянет боевые действия и доставит больше страданий украинскому народу, цитирует Пескова ТАСС.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Североатлантический альянс — враждебная организация для РФ. По его мнению, об этом свидетельствует особая вовлеченность НАТО в украинский конфликт.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что западноевропейские и польские граждане прибывают в украинские военные части в Харькове и области. В частности, на территории региона появляются люди, разговаривающие на английском, французском, немецком и польском языках.

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