Песков назвал НАТО враждебной для России организацией

Фото: Администрация президента РФ

Североатлантический альянс — враждебная организация для РФ. Об этом свидетельствует особая вовлеченность НАТО в украинский конфликт. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины, — отметил он.

По словам Пескова, такая вовлеченность требует соблюдения определенных мер предосторожности со стороны России, передает РИА Новости.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что противостояние России и НАТО могло бы завершиться проведением новой Ялтинской конференции.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. Главная цель НАТО — вести войну чужими руками. Эксперт подчеркнул, что Запад максимально вооружает Украину именно с целью, чтобы арена военных действий ни в коем случае не перешла за границы этого государства.