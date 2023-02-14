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Марочко заявил о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Марочко заявил о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове
Фото: gur.gov.ua

Западноевропейские и польские граждане прибывают в украинские военные части в Харькове и области. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области, прибывают иностранные граждане, — поделился он.

В частности, на территории региона появляются люди, разговаривающие на английском, французском, немецком и польском языках. Также вышеуказанные лица имеют одинаковые элементы военной экипировки, цитирует Марочко РИА Новости.

Накануне вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак заявил, что Польша не считает проблемой факт участия своих наемников в боевых действиях на Украине.

10 февраля Марочко рассказал, что иностранные наемники расположились в городе Часов Яр близ Артемовска (украинское название Бахмут). По словам военного, наемники одеты в различную форменную одежду без опознавательных знаков. При себе они имеют стрелковое оружие образца НАТО.

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