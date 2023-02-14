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Спецоперация на Украине закончится нескоро. Такое мнение выразил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время встречи глав военных ведомств стран НАТО во вторник, 14 февраля.

— Я думаю, что окончание войны в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу. Поэтому так важно, чтобы мы не ослабляли наших усилий в поддержке Киева, — отметил он.

По словам Писториуса, существует угроза эскалации конфликта, поэтому важно продолжать оказывать военную поддержку Украине и учитывать все риски, пишет ТАСС.

До этого бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Киев близок к поражению, а значительные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование украинского государства. Полковник выразил мнение, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов в курсе того, что украинская сторона постепенно приближается к поражению.

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, СВО завершится до конца года, а страны Европы и государства западного мира признают неправильными свои действия в отношении России.