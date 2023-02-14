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Спрос на услуги брачных агентств вырос в Нижнем Новгороде

Ирина Игнатенко
Общество
Спрос на услуги брачных агентств вырос в Нижнем Новгороде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители Нижнего Новгорода стали на 20 процентов чаще пользоваться услугами брачных агентств в 2022 году. Об этом NewsNN рассказал директор одной из таких компаний Евгений Быстров.

По мнению эксперта, к увеличению спроса на услуги брачных агентств привели несколько причин, в частности нестабильная обстановка в стране и мире. В такое время у многих возникает желание найти близкого человека, иметь рядом родственную душу.

В связи с растущим спросом стоимость услуг брачных агентств тоже увеличилась. За последние 12 месяцев прайс подорожал примерно на 15 процентов.

Психолог, профессиональная сваха и руководитель международного брачного агентства «Фортуната» Татьяна Тасуева в разговоре с «Вечерней Москвой» описала портрет идеальной невесты, по мнению современных мужчин.

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