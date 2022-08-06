Профессиональная сваха описала портрет идеальной невесты у современных мужчин

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Психолог, профессиональная сваха и руководитель международного брачного агентства «Фортуната» Татьяна Тасуева в разговоре с «Вечерней Москвой» описала портрет идеальной невесты, по мнению современных мужчин.

— По моему опыту, то есть по запросам от клиентов, примерно так: образованная, спортивная и веселая девушка в возрасте от 28 до 35 лет. Необязательно красивая, но миловидная, — сказала специалист.

Она добавила, что невеста также должна быть подготовленной к замужеству, то есть иметь представление о готовке и ведении домашнего хозяйства, заключила Тасуева.

В начале августа стали известны результаты исследования, которое показало, что российские мужчины считают честность, верность, добродушие и открытость наиболее важными качествами для невесты. Также, по мнению 52 процентов россиян мужского пола, внешность — самое главное в невесте. Такое же количество мужчин предпочитают видеть рядом с собой умную девушку. Чувство юмора важно для 39 процентов, а трудолюбие — для 26 процентов.

Для того чтобы иметь целостное представление о собственной жизни, человек должен осознавать и различать, что он чувствует. Однако есть люди, которые к этому неспособны, — они не понимают, в каких ситуациях у них возникает та или иная эмоция. О каком заболевании могут сигнализировать такие затруднения в беседе, с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психиатр Александра Кадрова.