Впервые за 30 лет: почему российские корабли начали выходить в море с ядерным оружием

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Разведка Норвегии заявила, что корабли РФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько эта информация достоверна и почему Россия могла принять такое решение.

По словам эксперта, эта информация может быть заведомо ложной, чтобы обвинить Россию в готовности применить ядерное оружие на Украине.

— Сразу возникает вопрос, на чем основаны эти утверждения норвежской разведки. Она не приводит пока никаких конкретных сведений и доказательств, откуда взяла эту информацию. Нужно понять, какими путями Норвегия установила эти факты. На данный момент прямых доказательств нет. Эти заявления можно рассматривать как игру, которая активно сейчас ведется против нас. Согласно ей, Россию обвиняют в готовности применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, — считает Светов.

Политолог отметил, что, возможно, наши корабли действительно стали выходить в море с ядерным оружием из-за накала обстановки. Это может быть знаком со стороны России, что мы готовы к более серьезным действиям.

— Кроме того, эту информацию можно рассмотреть с другой стороны. Возможно, наши корабли действительно стали выходить на боевые дежурства с ядерным оружием, поскольку сейчас максимально повышены ставки в данном конфликте. Мы видим со стороны НАТО и США огромное желание нанести нам поражение. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что смысл существования страны — победить Россию. Мы должны учитывать остроту ситуации, — подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, если в нашей стране есть ядерное оружие, то нужно быть готовыми к тому, что нас могут вынудить его применять.

— А как и когда его можно применять, четко определено у нас в доктрине. Американцы совершают полеты с ядерным оружием. У них на базе в Европе, например, в Германии, размещено ядерное оружие. Также оно есть на их кораблях. Мы тоже должны отвечать, — заявил Светов.