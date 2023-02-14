ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций

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Евросоюз обновил список юрисдикций, не сотрудничающих с Брюсселем по налоговым вопросам. Теперь в список включена Россия, сообщили во вторник, 14 февраля, в пресс-службе Совета ЕС.

—Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем, — говорится в сообщении.

По мнению Брюсселя, Россия не продемонстрировала желании решать вопросы, связанные со специальным режимом для международных компаний. Утверждается, что диалог с Москвой о налогах зашел в тупик после начала специальной военной операции РФ на Украине.

До этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленбер заявил, что Евросоюз «не должен промахнуться» с возможным запретом на выдачу виз для граждан России. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, объединению необходимо сперва подумать о следующем дне в отношениях.

В конце декабря еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что Евросоюз достиг потолка по введению санкций в отношении России.