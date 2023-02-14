Бочкарев: Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» готовы на 80 процентов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Общая готовность монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» оценивается в 80 процентов, а металлоконструкций — в 85. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на территории упомянутого объекта продолжаются работы по возведению отстойно-ремонтного корпуса, площадь которого составляет свыше 40 тысяч «квадратов».

Также продолжается монтаж подрельсовых эстакад и завершается устройство монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов. Благодаря новому отстойно-ремонтному корпусу мастера смогут на ежедневной основе проводить техническое обслуживание тридцати электропоездов.

На данный момент в столице насчитывается два десяткаподобных действующих объектов. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел процесс возведения электродепо «Южное».

— В Братеево строится крупнейший в стране комплекс по эксплуатации и ремонту вагонов метро. Первую очередь мы закончили в 2013 году и вторую очередь заканчиваем уже в этом году. Все основные работы должны быть завершены. В следующем году комплекс должен начать функционировать уже в полном объеме, — заявил глава города.

До этого Андрей Бочкарев рассказал о завершении строительства административно-производственного здания для разработчика приборов и систем радиационной безопасности НПП «Доза».