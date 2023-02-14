Врач Бондаренко рассказал о вреде сидячего образа жизни

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Ежедневная норма активности человека должна составлять от 25 тысяч шагов. Об этом заявил эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

По словам эксперта, исследования показали, что от сидячего образа жизни страдает большее число людей, чем погибает во всех катастрофах за год. Сидячее положение считается неестественным для человеческого организма. Большую часть времени человек должен ходить, стоять, бегать или лежать.

Эксперт посоветовал организовать на работе или дома вертикальное стоячее рабочее место. Не обязательно постоянно стоять, нужно какое-то время сидеть, то есть чередовать.

Бондаренко подчеркнул, что у тех людей, которые много сидят, болит поясница. Очень важно в течение 50 минут сидеть, а затем встать и сделать упражнения. Если добавить утреннюю гимнастику и прогулку, человек получит оптимальную ежедневную нагрузку, передает «Радио 1».

Ранее фитнес-эксперт Энтони Енг сообщил, что активные зимние прогулки являются отличным способом похудеть без интенсивных нагрузок, а также помогут улучшить сердечно-сосудистую систему и психологическое здоровье, передает МИР 24.

До этого колопроктолог и хирург «СМ-Клиники» Анастасия Репина рассказала, что проводить большую часть дня сидя — неестественно для организма.